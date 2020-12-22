針對多數人過年時酬神祭祖需求，並幫客人節省張羅三牲禮的時間，米其林一星手工台菜餐廳「山海樓」，今年設計推出全新概念的外帶年菜禮盒「山海珍寶盒．祈福拜拜禮」，內有餐廳招牌菜式「掛爐燒雞」與「金銀燒豬」，以及過年必吃的「香酥白鯧」，雞豬魚一次到齊，為客人省下年節祭拜張羅三牲的麻煩，打開就能上桌，簡單料理更成為除夕圍爐餐桌佳餚，輕鬆享受精緻細工的台式手路宴席，每套8880元，祭完祖先拜完神明後可供8人享用，即日起至明年2月5日前皆可接受預訂。

中國傳統禮俗，酬神祭祖以三牲禮表達誠心敬意，感謝眾神與祖先的庇佑與賜予，也承載著人們美好的祝願，三牲禮分別代表不同吉祥寓意。其中「雞」象徵起家興旺、「豬」意喻諸事大吉、「魚」有年年有餘之意。山海樓看準現代人雖然忙碌，但每逢過年祭拜大事仍不馬虎，每年外帶年菜-山海樓的甘蔗燻雞及白斬雞總是應許多客人要求，以全雞供應，深獲好評，今年再度規劃兼具視覺味覺美感的三牲禮，解決客人四處張羅三牲禮的不便，同時匯集山海樓最人氣、由昔日大稻埕知名酒樓蓬萊閣黃德興老師傅所傳授的失傳台菜-「掛爐燒雞」、「金銀燒豬」，以及年節最受歡迎的「香酥白鯧」，色、香、味俱全，堪稱最美年節拜拜三牲禮。

山海樓表示，以「山海珍寶盒」酬神祭祖後，除夕夜圍爐僅要簡單覆熱，加上以頂級用料入饌、遵循傳統台菜工藝手法製成的台味經典「紅蟳極品海鮮米糕」、「一品寶鍋」等湯品，就是一桌澎派氣派的星級台式除夕圍爐家宴，搭配APUJAN協力設計的喜氣紅色外袋，滿載著誠意十足的祝福美意。

為了讓不想外出的客人在家圍爐也能享受米其林等級、做工繁複的台式年菜精緻大菜，山海樓除夕也推出了當日手工現做、常溫現取的限量外帶年菜，除了往年熱銷的「牛年鴻運照．外帶年菜合菜」 (每套10800元，約6人份)及經典手路菜-「山海豪華拼盤」(1980元)、「紅蟳極品海鮮米糕」(2880元)、「甘蔗燻雞」(全雞)(1960元)、「白斬雞」(全雞) (1960元)，及四款風味各異、的台菜湯品:「一品寶鍋」(9980元)、「肚包雞」(4800元)、「清湯四寶」(3600元)、「魷魚螺肉蒜」(1980元)等共8道單品，以及七月推出，被譽為創新台菜餐盒美學的「山海珍寶盒」(每套8880元，約4-6人份)，

因邊境管制，多數人不能出國而在台灣過好年，以精緻台式手路宴席菜聞名山海樓訂席踴躍，圍爐除夕當晚訂位已滿，初一初二訂位也已達8成，象徵圓滿、經典台式味道的星級圍爐饗宴仍是許多消費者年節家庭團聚的首選。

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