外國人到台灣的銀行辦事也像在國外一樣！金管會、國發會及財政部在22日赴高雄地區視察華南銀行雙語金融服務推動成果，華南銀行展示了全國首創的中英文雙語功能「AI智慧語音櫃檯」，讓外籍客戶可以全程用「說」的方式進行全方位的業務諮詢。此外，華南銀行也展現了24小時「雙語真人客服」，即使是在營業時間外，仍能使雙語金融服務不中斷。

為表達對推動雙語金融服務的重視，華南銀行董事長張雲鵬及總經理張振芳全程陪同金管會副主委許永欽、國家發展委員會副主委游建華、財政部國庫署署長蕭家旗等主管機關人員視察北高雄分行，除進行雙語推動情形簡報及導覽外，更透過行員與外籍客戶的互動，讓現場的來賓體驗華銀友善的雙語環境及便利的金融服務。

華南銀行表示在雙語金融服務推展策略上，是優先於商務人士密集、國外旅客眾多及外籍人口聚集的地區設置雙語分行，而北高雄分行位於高雄市左營區人潮聚集的巨蛋商圈，鄰近文藻外語學院與瑞豐夜市，更是高雄地區企業外籍員工、大專院校的外籍師生及各國觀光客等來客數最多之分行，具地利優勢，故為首選雙語分行之設置地點。

北高雄分行除有8位兼具外語專長及專業金融知識的第一線服務人員可提供外籍客戶臺外幣開戶、匯款及換匯等金融服務外，更率先全國設置中英文雙語功能的「AI智慧語音櫃檯」，以提供外籍客戶全方位的業務諮詢服務；另外，分行也配置可提領美金、人民幣、日幣及港幣等4種幣別的外幣ATM，讓客戶提領外幣現鈔更加便利。

創立逾百年的華南銀行除深耕臺灣服務國人外，更積極拓展業務廣度，走向國際，服務外籍人士，自2019年起即規劃於國內現有營業據點，逐步打造友善雙語金融環境，截至今年11月底華銀已完成北、中、南共11家雙語分行，未來兩年將再擴大建置100家，並陸續拓展到全臺灣各分行，預計2026年達成國內186家分行全面雙語化之目標，以超前部署響應政府「2030雙語國家政策發展藍圖」之政策。 華南銀行董事長張雲鵬表示，將持續建構雙語分行軟硬體設施及提升服務，目前已備有雙語標示之常用表單、迎賓取號機、多媒體播放看板、臺外幣提款機、營業廳內各式標誌等也全面雙語化，另官網及網路銀行也建置雙語版，具體落實友善雙語金融環境設置。為了持續提升行員外語能力，華南銀行已透過人才招募及人員培訓等方式，於各分行培育雙語服務種子講師，具體規劃包含提供英語檢定測驗補助、銀行實務英文教育訓練等，並將英語能力列入職等調升及晉升主管之重要條件，以鼓勵主管及行員提升外語能力，俾利提供客戶中、英文專業諮詢服務，將華南銀行信賴、熱誠、創新的服務理念延伸至客戶所在的每個角落。

(工商 )