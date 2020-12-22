面對50多場選舉訴訟戰連敗、且1個月後民主黨總統當選人拜登即將上任，美國總統川普在極端派盟友慫恿下，認真討論將軍事戒嚴並重新選舉納入可能的翻盤方案，引起政壇譁然。據美國有線電視新聞網報導，川普此舉已嚇壞多位資深官員與接近他的人士，並透露「川普最後的抗拒手段，將會把他的任期推向前所未有的不穩定」。

在朱利安尼與挺川律師鮑爾的鼓吹下，川普18日在白宮認真討論祭出戒嚴並重新選，嚇壞白宮幕僚，並坦言未來難以預測。

在挺川的陰謀論律師鮑爾（Sidney Powell）、川普律師團主帥朱利安尼（Rudy Giuliani）、曾捲入「通俄門」並在近期受到川普特赦的前國家安全顧問佛林（Michael Flynn）、川普前戰略顧問班農（Steve Bannon），以及鷹派的白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）建議下，川普18日的白宮會議上討論藉由頒布戒嚴，部署軍隊重新舉行選舉，但受到遭到在場所有幕僚否決，連川普的親近人士、白宮律師西波隆（Pat Cipollone）及白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）也都強烈反對。

報導指出，一名官員表示，「沒人知道未來會發生什麼事，畢竟川普當總統還有1個月」，並特別擔憂一度遭川普陣營切割的鮑爾，在她的鼓吹下，川普還真的有可能重新相信其陰謀論說詞。另外，川普也有意點名鮑爾擔任調查拜登兒子韓特的特別檢察官，一名消息來源透露，「任何與鮑爾有關的事，都令人引起高度憂心」。

另外報導也指出，正受到聯邦政府調查且可能會尋求川普特赦的班農19日表示，川普不僅不會出席拜登的就職，也建議他必須成立特別調查委員會加緊調查拜登與他的兒子韓特。隔日，納瓦羅也在班農的節目「戰情室」上痛批傳統派的共和黨人不願意搭上川普列車，「這些人除了根本不想接受經濟國家主義與支持川普之外，我實在想不出好的解釋」。

報導稱，包括上周五的白宮會議等種種跡象，正是當下川普政府內部的一環：川普的外圍顧問正提高分貝，指責白宮幕僚們對川普不忠且軟弱；而白宮幕僚也對於川普未來下一步，感到前所未有的恐懼。

(中時新聞網)