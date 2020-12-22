◎官員屢爆桃花 盧秀燕要求上性平課列考核

台中市府前勞工局長日前爆出負面感情事件，火速出辭呈，但已影響市府形象，台中市長盧秀燕22日在市政會議下令，首長、重要的主管都要參加性別、性平課程，人事處、研考會都要做追蹤考核資料，性平絕對不是掛在嘴巴，主管要以身作則，重視觀感，如果違反即加以懲處，或者沒有辦法留任。官員須上性平課程，也創下台中市府首例。

◎元旦連假國5高乘載管制 交流道設圖形化標誌

元旦連假國5部分路段及時段將實施高乘載管制。高公局已在實施高乘載管制的交流道入口前設置圖形化告示牌，並於交流道入口處，設置文字型紅底白字禁制性告示牌，明確告知用路人高乘載管制的日期及時段。

◎留美女碩士棒打腳踹活活打死母親 判刑16年定讞

林姓留美女碩士去年因細故，竟持棍棒及用腳踹踼，活活將72歲的母親打死，一審依傷害直系血親尊親屬致死罪將她判刑18年，二審認定她構成殺害直系血親尊親屬罪，但考量她弒母時辨識力降低，減刑後改判16年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

◎高鐵最新促案 免錢火鍋送你吃

台灣高鐵公司積極推動國旅，首度與海霸王城市商旅集團攜手推出「搭高鐵．住城市商旅．饗好鍋」限時促銷專案，即日起旅客在城市商旅集團旗下10家合作飯店官網訂房，不僅可享房價最低平日1,300元起的超值優惠，搭配購買高鐵車票（適用搭乘日期自1／5起至2／25，春節期間除外），不分標準車廂對號座或商務車廂，還可享加購高鐵車票7折優惠，每房再加碼贈送「打狗霸」精選火鍋2客。

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(中時新聞網)