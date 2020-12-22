香港女星朱智賢參加過兩屆香港小姐選拔，雖然沒獲得名次，卻因此進入演藝圈，然而今年4月她卻被直擊和「翻版古天樂」黎振燁密會，在開記者會痛哭致歉後，男友謝東閔選擇大方原諒，日前有人在市集捕捉到兩人身影，意外曝光他們的近況。

謝東閔本月剛滿35歲，曾透露會和女友一起慶生，但生日當天卻只上傳和狗狗的合照，令人霧裡看花，日前又被直擊和女友帶著愛犬一起參加寵物市集活動，2人不時和其他狗友交流，逗弄懷裡的狗狗，結束行程後，便到一旁小山丘散步約會。

朱智賢因拍攝新戲，背著男友謝東閔和黎振燁搞不倫戀，事後黎振燁帶著孕妻出面道歉，承諾會結束這段關係，而朱智賢也立刻開記者會致歉，得到男友原諒，謝東閔還替她喊話「給她機會改過」，沒想到反而讓外界唾棄，認為他是「綠帽俠」。

事發過後，朱智賢沉寂了一陣子，沒有再出現在螢光幕前，卻還是積極更新IG，和粉絲分享自己的日常生活，還經過上傳運動健身照，一改過去美艷的風格，認真洗白為未來的復出之路鋪路，然而網友大多不太領情。

(中時新聞網)