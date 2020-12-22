周二日股早盤一度跌至兩周低點，因投資人擔心變種病毒疫情，會經由英國進行全球性擴張，全球經濟復甦會受到影響，因此盤中出現獲利了結現象。日經225指數早盤收26613.09點，下跌101.33點，跌幅0.38%。日經指數曾來到12月8日以來最低水位，但仍維持在25日平均移動線約26498點上方。東證股價指數早盤暫收1773.13點，下跌15.92點，跌幅0.89%。東京證券交易所內，所有33項類股均走弱。

Libra投資首席投資長Yasuo Sakuma表示，早盤走弱是因為擔憂疫情擴大，但在年底封關前出現獲利回吐，這才是可能需要更值得留意的。

富士軟片（Fujifilm）下跌4.2%，因日本衛生部表示，對富士軟片疫情治療藥物Avigan的療效尚無定論。

經日媒報導，三井不動產減少在東京迪士尼度假區中的持股後，東方置業(Oriental Land)走跌2.6%。

另外，鐵路和航空族群均下跌，東日本鐵路跌1.8%，全日空控股也跌2.2%。隨著新病毒消息傳出，原油價格暴跌，與石油相關股票也受到重擊，例如Inpex就下跌3.1%。

(時報資訊)