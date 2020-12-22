台中市北屯區台74線太原路交流道北上出口，21日傍晚5時46分發生一起火燒車事件，警消到場滅火後，兩車幾燒到全毀。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北屯區台74線太原路交流道北上出口，21日傍晚5時46分發生一起火燒車事件，警消到場滅火後，兩車幾燒到全毀。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北屯區台74線太原路交流道北上出口，21日傍晚約5時46分發生一起火燒車意外，兩輛自小客車由太平往潭子方向行駛，疑似變換車道不慎發生擦撞，隨後兩車瞬間起火燃燒，其中前車一名女駕駛自行逃出，後車一名男駕駛逃生不急被燒成焦屍。一名目擊者還原現場表示「有看到一部車緊貼內側護欄暴衝，發出巨大摩擦聲響還帶濃煙，感覺像是已經失控。」

台中市北屯區台74線24.4K太原路交流道北上出口，21日傍晚5時46分發生一起火燒車1駕駛燒死車內事故。

這起兩車追撞釀火燒車一死事故，發生在台74線北上24.6Ｋ處，事發當時劇烈的火勢、濃煙，讓路過的民眾都嚇壞了，而其中一名駕駛也當場被燒成焦屍。警消獲報16分後抵達現場，隨即控制火勢並撲滅，現場發現一台白色自小客56歲戴姓女駕駛自行脫困，另一輛銀灰色自小客駕駛已被燒成焦屍，警方依車籍資料查到死者疑是54歲王姓男子，俟警消火勢撲滅後，死者已全身焦黑難辨，家屬到場認屍痛哭狂喊「為什麼會這樣」。

據目擊者還原現場說：「事發前，先看到男子駕駛的車子停在內側車道不動，經過來車看到紛紛閃避，原以為是爆胎故障停下，沒多久又看到車子慢慢移動滑行，後來車子又突然緊貼內側護欄暴衝，還發出巨大摩擦聲響帶濃煙，直到撞到前方白色轎車才停下來，但輪胎持續燒胎，感覺像是已失控。」

台中市消防局表示，消防隊勤指中心獲報後派遣中山、東山分隊出動消防車5輛、救護車2輛、消防人員20名，由中山分隊分隊長曾俊源帶隊前往搶救；並於4分鐘後控制火勢隨即撲滅火勢，救護人員發現銀色自小客駕駛已成焦屍，明顯死亡。

自行逃出的50歲戴姓女子，全身無明顯外傷、意識清楚，但自述頭暈，驚魂未定，救護人員立即將他送往慈濟醫院救治。

(中時新聞網)