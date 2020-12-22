關於台北市議員游淑慧指出，明倫社宅租金推估財務資料，自償率不只破百，甚至高達110％，台北市長柯文哲今（22日）回應，要蓋可負擔的公共住宅，可負擔有2個意義，一個是民眾可負擔、一個是政府可負擔。

柯文哲說，若民眾可負擔、政府不可負擔，這不可能，因為北市常常走在最前面、常常遇到問題，「不要一直批評我們、我們走在最前面、做很多，你什麼都沒做，當然就不會犯錯。」

柯文哲說，可負擔有2意義，民眾可負擔 加上政府可負擔，算一算蓋5萬戶公宅，若蓋到2萬戶，住宅基金就破產，那這也不對，其實政治上，自己是比較有良心，算一算不行、調整價格，有很多人就管他的、反正在自己任內不會破產，是下任的事，但自己不會幹這種事。

他也提到，明倫社宅走道寬度2米，按照都市設計規則是1.6米就可以，內部討論他說蓋得窄窄的不好看，坦白講這問題這樣，也希望蓋出來不要太難看，但成本就高，特別是他剛上任，公共住宅一坪只要10萬，現在沒有15萬以上標不出去，最近缺工什麼的，整個房屋造價，最近建設公司應該都吃到苦頭了。

(中時 )