男星黃俊捷，演出《三生三世枕上書》爆紅，年僅22歲的他因為俊俏外貌，短時間內就累積一票粉絲，不過卻被網友指控愛約炮、多人運動等行徑，甚至奪走她人初夜時，還在床上找處女血，如今更疑似被舊愛公布兩人性愛音檔，對話內容相當露骨，讓粉絲難以置信崩潰不已。

網友「花兒超級乖」自稱是黃俊捷女友，先是跳出來指控他愛約炮、多人運動，炮友人數甚至多到能組後宮，未料女方又加碼爆料，公開一段54秒音檔，只見兩人對話相當露骨，出現「你用舌頭啊」、「你沒戴套」等對話，接著對黃俊捷粉絲嗆聲：「這就是你們要的那句話的前因後果，滿意了嗎？我拚接的？我造假的？這麼丟人的東西，哪個女孩子會拿來造假」。

女方公開錄音檔後，黃俊捷尚未回應。（圖／花兒超級乖微博）

「花兒超級乖」之前也分享疑似黃俊捷威脅她的對話截圖，男方稱：「那大家都不得好死算了吧，我是活夠了」，「花兒」則表示原本如果兩人地下情被發現，拚死拚活也要「護你周全」，卻沒想到有第三者出現，當下讓黃俊捷揚言要輕生，「花兒」則是苦勸他別開玩笑，更強調：「你要是出事，我也不會獨活」。

對此網友也紛紛留言：「姐姐，你要好好活下去！！！不要管他們」、「不要啊，真的，姐姐你活着吧，痛苦讓他承受」、「他不爱你，他怎會痛苦啊？他只會覺得甩掉了一個大麻煩啊」。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)