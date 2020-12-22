美國先前傳出「吃腦變形蟲」（Naegleria fowleri）致死案例，現在美國疾病管制暨預防中心（CDC）的最新研究顯示，由於氣候暖化，吃腦變形蟲在美國的分佈有向北擴散趨勢。

吃腦變形蟲（Naegleria fowleri）導致德州男孩喪命。

綜合美國《國會山莊報》（The Hill）、印度國際英語電視頻道「WION」報導，CDC即將在1月於國際醫學期刊《Emerging Infectious Disease》刊登的最新報告顯示，美國吃腦變形蟲的分佈有從南部向中西部擴散的趨勢。

研究人員檢視1978年至2018年間吃腦變形蟲引發的「原發性阿米巴腦膜腦炎」（primary amebic meningoencephalitis，PAME）案例，總共檢視了85件案例，當中南部州發現74個案例，中西部州發現6個案例，出現案例的中西部州包含明尼蘇達州、堪薩斯州、印第安那州，值得注意的是，這6個案例中，有5例是在2010年之後發生。

研究人員發現，每一年發現的新病例分布平均向北移動了約8.2英里（約13.2公里），換句話說，吃腦變形蟲的分布正在向北擴散。

食腦變形蟲的正式名稱為「福氏內格里蟲」（Naegleria fowleri），喜好溫暖環境，主要棲息於淡水中，例如湖泊、溪流，福氏內格里蟲會感染人類，當人類進入受感染水域中游泳時，福氏內格里蟲會透過鼻子的嗅覺神經進入大腦，進一步殲滅大腦組織，引發「原發性阿米巴腦膜腦炎」。不過如果人類吞食受汙染水源，並不會因此受到感染。

原發性阿米巴腦膜腦炎相當致命，9月一名德州6歲男童、佛州一名13歲男孩因此喪命。

食腦變形蟲在溫暖水域中會大量繁殖，最高可以在攝氏45度的水域中生存。CDC研究人員指出，全球溫度上升很有可能導致食腦變形蟲的分布範圍產生變化。

不過研究人員也強調，過去每年發生的案例並未激增，每年平均為0至6例，過去10年也只有34例。

(中時新聞網)