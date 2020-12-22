新世代金融基金會指出，中美貿易戰由關稅戰打到貨幣戰，美國財政部法定每年4月、10月發布的「國際經濟及外匯報告」(簡稱匯率報告)，在技術上依法定時程發布，原毫無困難，卻一延再延，始終被認為背後有其戰略的原因。結果遲至川普政府即將於明年1月交接之際，才於今年12月16日發布本年第一次匯率報告。

本次匯率報告，可能因選舉已過，意外地大致依法定的匯率操縱標準來認定。大陸與去年相同，只有一項達標，但也未因中美關係緊繃而被策略列入觀察名單或匯率操縱國。台灣雖號稱美台關係史上最好，但仍然被列入觀察名單。事實上台灣相較去年，又多一項符合指標，作為貨幣操縱者，似乎要比大陸來得符合條件。

新世代金融基金會指出，基金會四年來一直呼籲要注意匯率操縱議題，去年9月3日發表「池魚之殃 台灣變匯率操縱國？」，文中已預測，當年或是次年面對貿易戰而生的「轉單效應」，要哀矜勿喜，可能因而使得台灣對美貿易順差超過200億美元，而被美國列入匯率操縱國觀察名單，甚至遭貿易報復，影響不可小覷。果不其然，在多項轉單「捷報」下，這次美國匯率報告就顯示，台灣對美順差已飛越250億美元。

台灣以往列入觀察名單，常擔憂經常帳順差及干預外匯市場二項，在經常帳順差(占GDP)方面，以台灣特殊的環境，向來都超過標準很多，很難逃免。至於干預市場項目，則已多年在「過去十二個月中有八個月干預」項下，被列為黑色的yes，表示美國早已密切注意我國央行干預的手法，只是沒有十二個月都在踩油門罷了。

英國「經濟學人」曾於2017年3月評論貨幣操縱時，認為美國標準稍嫌落伍。首先對美國享有順差一項，該雜誌認為沒啥道理，因為該國對美國以外國家可能是逆差。其次經濟學人建議應將經常帳順差及持續單邊干預匯市標準的3％及2％各予一分（manipulation point），然後每增3％及2％再加一分。如依照經濟學人的新公式，經常帳順差占GDP徘徊在15％左右的台灣，在貨幣操縱排名就會大幅向前，高居第二名，未來風險可能更大。如再加上德國人常建議應考慮外匯存底(存量)與GDP的關係，則麻煩更多。

新世代金融基金會指出，這次美國匯率報告，對台灣而言，主要是提醒對美順差持續擴大已遠超過200億美元及經常帳順差與GDP不成比例，並敦促避免影響經濟面的干預外匯市場。政府應改變以往見大量外匯出超就心喜的態度，國人也不要以為大額順差就是好事，常常會牽動央行的匯率政策。總體面應該思考超額儲蓄如何運用，針對未來發展，有計畫性的投資，做些長程規劃，享受一下國民辛苦所得，未嘗非國家之福，如只會買美國公債，不過是紙上富貴而已。

開始有點擔心央行過度煩惱匯率，會否影響盈餘？會否影響國家總預算？

(工商 )