美股周一市況波動，英國變種病毒疫情震散歐洲股市，道指曾挫逾400點，收市倒升37點。港股兩日累跌371點後，22日早盤持續走軟。
恒指開盤跌45點報26,260點，反彈乏力後繼續走跌，曾挫102點報26,204點，之後曾倒升58點報26,365點，上下波幅160點。恒指半日跌22點，報26,284點。
大盤早盤成交金額602.69億港元。國企指數走升，半日升44點報10,446點；科指升52點或0.6％報8,212點。
個股表現方面，騰訊升0.2％報573港元，成交居首有34.78億港元。成交第二大是22日納入多個指數及「港股通」範圍的京東健康，曾見180港元之上市新高，早盤收升2.8％報170.7港元。
安踏以4.2億美元出售健身器材公司Precor，半日急升5.2％，為表現最好藍籌。銀娛跌3.2%，藍籌中表現最差。
(工商 )
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