富邦金控日前大張旗鼓宣布將展開公開收購日盛金，開啟國內金金併首例，若併購成功，規模可快速加大，是否讓其他金控也蠢蠢欲動？玉山金控總經理陳美滿22日表示，目前為止玉山只想把自己先做強、沒有併購計畫、也沒有在尋找標的，「大不一定好」。

媒體問到，富邦金併日盛金後，是否擔心會落人後、自我成長速度會不會過於慢？陳美滿指出，現在沒有這這個計畫，但不管是併購、策略聯盟、自我有機成長都是玉山很重要的策略，以目前來講，這個時間點，因為面臨的環境「較複雜」，要併購一定要有互補或有會有更好的機會才考慮。

陳美滿進一步指出，未來不管是金融環境還是社會環境，如突如其來的疫情，要併購不會選在現在這個時刻，現階段很多金融機構都必須對資產負債、如何抵禦低利率、疫情先做因應，要擴張前要先把自己做強。

到怎樣的階段才適合併購，如總資產到多少，獲利要到多少，才會比較適合發動併購？陳美滿表示，主管機關已經把玉山金排在符合條件足以可以去併購別人，但「大不是最好」，規模大以外，還是必須好，好跟大之間會做策略上的選擇，企業不是只看短期發展，玉山金是「短期跟長期」都要兼容並蓄。

何時才是發動併購好時機？陳美滿認為，一定是要符合國際上的規範時，才會做這方面的規劃。玉山金重視的不是只有財務指標，不是財務報表、還有CSR報表，國際上大家越來越注重環境跟長線的部分，這兩邊都做得好的時候，玉山一定是跟顧客成長的一家金控。

(工商 )