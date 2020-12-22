搶攻年終住房商機，老爺酒店集團旗下2家老爺會館與知名火鍋品牌「肉多多火鍋」聯手合作，鎖定喜愛夜生活的年輕客群推出「深夜食堂」住房專案，雙人入住任一老爺會館，即贈價值1,015元的「肉多多火鍋」雙人海陸鍋物套餐。夜貓子旅人可於深夜至店內享用澎派豐盛的火鍋宵夜，滿足口腹之慾後，再漫步中山區條通商圈體驗夜生活或返回老爺會館一夜好眠，搭配「台北加碼GO」自由行千元補助，換算下來雙人一泊二食最優惠1,400元有找，專案即日起開賣，每房最低只要2,399元起。

老爺會館表示，受邊境管制、國門不開影響，台北市國際觀光及商旅客驟減，為刺激國人住房，會館於今年11月台北國際旅展首次與知名餐飲品牌「肉多多火鍋」合作住宿商品熱銷，顯見「以餐帶房」的策略頗受市場青睞。因應市府「台北加碼GO」補助方案，加上看好城市「夜經濟」的消費潛力，此次二度聯手「肉多多火鍋」合作住房專案，邀請旅人享受深夜嗑鍋樂趣，用餐後還能漫遊中山條通商圈，感受不同於白天的城市風情，十分推薦給年末有聚餐需求的小資上班族，可平日下班後入住老爺會館，再於指定時段至肉多多火鍋歡聚，趁機來一趟說走就走的城市旅行。

「深夜食堂」住房專案住宿期間為12月24日至明年3月7日，適用周日至周四入住，即日起開放官網訂房，為鼓勵旅人踴躍訂房，凡預訂本專案即可參加抽獎，有機會抽中老爺會館台北南西「豪華商務套房」住宿券。

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