逸達(6576)22日宣布，109年現金增資已收足股款新13 .2億元，並訂定12月22日為現金增資基準日。該現增案,每股認購價格為88元。

逸達創辦人暨董事長簡銘達表示，此次現增資金用途將用於一般營運研發所需，包括逸達即將向美國FDA遞送之第二/三期臨床試驗申請，用於治療 COVID-19所引起的之急性呼吸窘迫症候群(Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS);申請獲准後將隨即啟動二期臨床試驗，預計於2021年中左右完成，之後啟動授權討論，並同時進行三期臨床試驗。

簡銘達表示，FP-025在 COVID-19二期人體臨床試驗的正面數據，對於進入其他肺部發炎、纖維化適應症的開發，以及後續授權討論都有積極的幫助。

展望2021年，逸達目前FP-025的研發頗有進展，前列腺癌 新劑型新藥Camcevi 42毫克(即FP-001 50毫克)在今年三月和九月分別進入歐盟EMA和美國FDA的實質審查，加拿大藥證申請則由行銷夥伴Accord Healthcare完成提送。

另外，Camcevi(即FP-001 50毫克及FP-001 25毫克)繼今年11月以最高總金額1億2,385萬美金授權長春金賽藥業後，美國授權討論也在持續進行。

(工商 )