步入後疫情期間，聯博投信表示，許多醫療產業投資趨勢也已成形，為相關概念股造就有利的商業環境；除了近期備受投資人關注的疫苗與治療方案、檢驗公司或照護設備等題材外，我們認為醫療科技以及創新醫療設備等長期投資主題的成長潛力亦值得投資人留意。

聯博表示，醫療科技與時俱進，人類基因定序技術的發展，加速改善診療技術的準確度。微創手術與醫療機器人技術協助醫院可以服務更多病人，並節省醫療體系的成本。此外，在疫情流行期間，越來越多的病患透過線上方式尋求醫生的診療，加速遠距醫療服務的發展。

此外，隨著經濟逐漸回歸常軌，創新醫療設備的投資趨勢也悄然重啟。舉例來說，Illumina即可能受惠；Illumina是規模首屈一指的DNA定序設備與試劑供應商，旗下產品常用於癌症與其他疾病的臨床診療，且精準度與成本均優於競爭同業。EdwardsLifesciences生產的主動脈瓣膜產品可用於取代開心手術，對於醫院與心臟病患而言都是一大福音。

近期疫苗研發利多帶動，使得先前受到選舉風險壓抑的醫療保健類股，再度重回投資人目光。聯博說，醫療產業與日常生活息息相關，加上全球各國普遍上演的高齡化趨勢，預計在2030年，全球老人人口將達14億，佔全球人口比重16.5％，高齡化衍生的醫療服務及藥物需求，自然也是一股極大的商機，投資人應放眼整體醫療保健產業的投資趨勢與長期投資機會。

(工商 )