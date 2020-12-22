告五人第二張專輯《運氣來得若有似無》講述難以捉摸的這個世界裡人人渴望追尋的安全感，他們把專輯錄音拉回從小長大的蘭陽平原、包下民宿回歸盤帶類比錄音；日前到南方澳取景專輯封面拍攝，來到告五人最有安全感的宜蘭，還搭上犬青爺爺的漁船，並由犬青爺爺親自駕駛漁船；不僅如此，告五人還回到擁有滿滿回憶的謙哥家，以及告五人經歷成長的雲安家，種種回憶包覆著告五人，專輯拍攝就在如此有安全感的環境下順利完成。

告五人專輯封面拍攝第一站在南方澳，他們站上犬青爺爺的漁船，犬青爺爺則親自在駕駛艙裡開船，犬青表示有種重回兒時記憶的感覺，家人在身邊無比溫暖。她事前以過來人經驗要求大家吃暈船藥，她笑說：「我每次上船必吐，一定都會準備暈船藥而且在半個小時前吃，他們上船每個人都好開心，可是我擔心大家會頭暈、想吐。」幸好當天雖然下雨，但風平浪靜，「我這麼害怕大家吐是因為小時候我第一次上船，沒多久就發現自己已經不行了，爺爺叫我去船上睡一下，結果一躺就吐了，而且那個吐是噴泉式狂吐，天女散花，那些嘔吐物就落在我身上，臉啊、頭髮整個都是。」

告五人也來到謙哥家，三人回憶這個地方是第一張EP《迷霧之子》錄鼓的所在地，謙哥回憶當時是夏天，為了不錄到周遭雜音，錄音時得關冷氣，告五人錄得汗流浹背，也第一次嘗試用便宜的麥克風錄音，告五人笑說，這是跟正規錄音室很不一樣的地方，但做起來仍非常開心。

告五人隨後來到雲安家，雲安說〈披星戴月的想你〉demo就是在這錄的，也提到告五人的demo都是在此產出，「我們不只有滿滿的回憶，還有我們研究錄音的方式、生活的方式，都在這裡呈現，有時候我甚至一個人會把自己關在這邊跳舞。」《運氣來得若有似無》將於12/31跨年發行，12/21全面當天即獲得博客來CD即時榜第一名，讓告五人非常感謝廣大歌迷們的支持。

告五人回到宜蘭拍攝新專輯封面和內頁。圖／相信音樂提供

告五人新專輯封面。圖／相信音樂提供

(中時 )