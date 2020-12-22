電影007製作公司美高梅傳尋買家 準備出售 13:252020/12/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 電影007製作公司美高梅傳尋買家 準備出售。(示意圖／達志影像shutterstock提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不願透露身分的知情人士今天告訴路透社，製作007系列電影的美國電影公司美高梅控股公司（MGM Holdings）正在尋找買家，準備出售。 知情人士透露，美高梅控股已與跨國金融服務機構摩根士丹利（Morgan Stanley）與投資顧問公司LionTree接洽，展開正式出售程序。 知情人士補充說，根據私下股權交易行情與債務，美高梅控股市價大約落在55億美元。「華爾街日報」稍早報導有關美高梅的出售進展。 對此，美高梅控股不予置評。 收購若達門檻 富邦金 3年內須娶日盛金 《電機股》融資戰外資 大同短線漲逾5成 (中央社) #高梅 #公司 #控股 #電影 #情人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 泰國GRP 1買下勝陽能源9成股權 大同15億出售太陽能孫公司 04:102020/12/22 證券．權證 驚傳廣達集團員工確診 台股收盤暴殺逾200點 13:262020/12/22 財經 威宏-KY間接收購德御越南公司 正式跨足運動包袋 18:092020/12/22 財經 美股基金 連兩周淨流入居冠 04:102020/12/22 投資理財 熱錢燒不停 航運、鋼鐵股爆天量 04:102020/12/22 財經要聞 歐群公司20周年慶 發表新產品 04:102020/12/22 產業．科技 從大蘋果到投胎先修班 皮克斯《靈魂急轉彎》再創里程碑 21:242020/12/22 娛樂 《傳產》商用不動產、土地交易紛創新高 2021牛市可期 07:442020/12/22 財經 大陸短視頻平台快手傳2月5日在港上市 17:312020/12/22 財經 葉全真離島拍戲高燒近昏迷 延誤就醫脊神經受損慘成氣象台 12:052020/12/22 娛樂 女星為癌父閃婚 被恐怖前夫騙財恐嚇「把妳殺了埋在公司」 16:402020/12/22 娛樂 國際熱門新聞 電商巨頭爆料 川普「被幕僚婊了」！ - 國際 木星土星400年一次的「大合相」 或許是耶誕降生的「伯利恆之星」 - 國際 新冠病患美航班上猝死 他曝沾滿尿搶救內幕 - 國際 英變種新冠又下一城 專家示警：將擊敗所有病毒株 攻陷全球 - 國際 殲滅人腦組織 致命吃腦變形蟲在美擴散 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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