不願透露身分的知情人士今天告訴路透社，製作007系列電影的美國電影公司美高梅控股公司（MGM Holdings）正在尋找買家，準備出售。

知情人士透露，美高梅控股已與跨國金融服務機構摩根士丹利（Morgan Stanley）與投資顧問公司LionTree接洽，展開正式出售程序。

知情人士補充說，根據私下股權交易行情與債務，美高梅控股市價大約落在55億美元。「華爾街日報」稍早報導有關美高梅的出售進展。

對此，美高梅控股不予置評。

(中央社)