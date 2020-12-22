藍委賴士葆今日於立院質詢表示，國發會推出「延攬特殊人才優惠辦法」，年薪超過300萬者減半扣稅，但竟有許多國人藉雙重國籍逃漏稅，高達上億元，當中竟然還有行政院官員的兒子。行政院長蘇貞昌回應「最討厭這種不公道的事」，這個破口會堵起來，並請藍委告知是誰。

根據國發會網站說明，就業金卡是個人化就業准證，發給由中央主管機關審查認定，具備外國特定專業人才資格者，並結合勞動部核發的工作許可，以及內政部移民署核發的台灣居留出入境證功能的證件。

賴士葆指出，就業金卡上路2年，核發近600張，但到了今年10月，竟然發了1300張。根據政府政策所推出優惠內容，持卡者若年所得超過300萬，3年減半課稅，海外所得免納入最低稅負。

賴士葆說，從財政部退稅資料得知，這些人每年光退稅就超過上億，這個破口要不要堵起來？裡面還有行政院官員之子，根本是玩法鑽漏洞，蘇揆若想知道是誰，問一下勞動部長許銘春便知。許銘春回應會詳查。

(中時 )