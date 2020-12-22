家有2至4歲幼兒，家長在育嬰假結束後可請領每月2500元的育兒津貼，但若結束日是月中或月底，當月不能領育兒津貼，讓不少人覺得「少領一個月」。教育部修正「2至4歲幼兒育兒津貼發放要點」，請領育嬰留職停薪津貼而不能請領育兒津貼的期間認定，由核定機關為之，增加彈性，新制明年1月1日起實施。

根據教育部育兒津貼補助基準，2至4歲小朋友未讀公幼、非營利或公共化幼兒園，而是讀私幼、父母自己帶或請保母帶，政府每月給予2500元育兒津貼。同時，幼兒父、母或監護人於領取照顧該名幼兒之育嬰留職停薪津貼期間，不得再請領育兒津貼。

不過這個規定出現一個問題，2至4歲育兒津貼以月為核算單位，實務上民眾請領津貼當月如有一天領取育嬰留職停薪津貼，即無法同時領取育兒津貼，例如，民眾依規定申請最長合計6個月之育嬰留職停薪津貼(如4月至9月)，若實際領取區間為4月9日至10月9日，則4月至10月（計7個月）均無法領取育兒津貼，可說少領了1個月2500元的津貼。

教育部因此修正「2至4歲幼兒育兒津貼發放要點」，明定因請領育嬰留職停薪津貼致不得請領育兒津貼之期間以不超過6個月為限，且考量育嬰津貼可一次、分次或追溯請領，其申領樣態多元，由核定機關（指鄉鎮市區公所）視個案認定之。

此外，為簡政便民，教育部2至4歲育兒津貼自明年1月起增加線上申辦功能，提供民眾多元申請方式。民眾除了原先的郵寄、親送外，還可至教育部指定的資訊網站採網路線上申辦方式，向幼兒戶籍地之核定機關提出。

(中時 )