立法院24日投票表決萊豬行政命令，基隆市長林右昌表示尊重，並呼籲民眾應理性面對討論，用政治思考對大家都不利，此外，他也盼中央給更多資源，讓地方能落實稽查等工作。

林右昌表示，進口萊豬的議題是需要理性面對，不應該做政治思考或政治操作，無論是哪一政黨執政，都需理性看待，看到很多資訊已經被渲染，呼籲民眾可以看科學證據，理性面對。

林右昌認為，萊牛已經進口多年，也是正常在使用和販售，並再次強調，政府開放萊豬不是要大家使用，而是現在已符合國際標準，科學證據已經有明確容許量，他說，在貿易架構下，是否還需要求零檢出、完全不進口，值得大家一起討論。

至於立法院24日要進行表決，林右昌則表示尊重，他提及，產發處已經在幾個禮拜前巡視所有賣場，並要求相關標章、標示，充分揭露資訊，也盼中央能給更多人力、經費，讓地方能把所有稽查工作等做好。

(中時 )