使用LINE電腦版溝通公事，是台灣超過500萬人的日常。為了便利使用，LINE也針對電腦版加入了不少貼心好用的功能，其中在手機版上頗受好評的聊天室分類功能，就移植到了電腦版當中，還貼心加入自訂分類的功能，滿足了許多人長久以來的需求！

根據LINE官方部落格，LINE電腦版6.5更新，Windows 於2020.12.15上線、Mac於2020.12.21上線。更新重點是在雙平台新增「聊天室分類」，可輕鬆整理聊天室，還可自訂分類！並新增登入方式，可選擇透過生物辨識登入LINE電腦版。

（一）新增「聊天室分類」功能，還可自訂

LINE電腦版聊天室分類，有4個預設類別（好友、群組(多人聊天室＆群組)、官方帳號與社群），並有10個自訂分類，可自訂名稱，點選聊天室分類右邊圖示進到編輯狀態，再點選「＋」就能新增分類。自訂的聊天室分類中，可「新增聊天室」，也可用拖曳方式把特定聊天室按住並拖曳到上方的分類名稱，即可新增到分類中。

（二）新增生物辨識登入方式

對於每天使用LINE電腦版的人來說，每天可能會執行登入動作1~2次以上，如今也可使用生物辨識登入來登入LINE電腦版。若想試試看此功能，記得要先在手機上(必須是該手機裝置有支援生物辨識）設定好生物辨識，再開始以下步驟。

更新後打開LINE電腦版，就會看到登入畫面，三種目前電腦版登入的方式都在這裡，方便選擇，包括(1)Email+輸入密碼登入 (2)用手機掃QR Code登入 (3)電話號碼＋生物辨識登入。點選「使用智慧手機登入」。如果是第一次在電腦版上用生物辨識登入，會提醒用戶需要先執行「連動」，需進一步在手機上點開LINE，到設定中的「連動其他裝置」輸入6位數認證碼即可完成。

根據實際測試，LINE電腦版更新至6.5版之後，新增的自訂群組還無法跟手機版連動，嚴格來說兩邊的體驗還無法統一，略嫌不足啊。期待之後這項貼心的聊天室分類功能也能順利在手機版上同步出現。

(科技)