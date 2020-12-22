新北市2021年元旦升旗將結合29行政區在上午8時同步升旗，包括板橋市民廣場、新店北新藝術廣場、貢寮澳底公園等知名景點，到雙溪高中、新莊國小及石碇國小等校皆是升旗會場，各區也發揮特色，如找來奧運國手與地方藝術家甚至是三太子參與升旗，現場還有國旗系列口罩、圍巾、護碗及棒球帽等應景紀念品，邀民眾共襄盛舉。

民政局長柯慶忠表示，元旦升旗典禮主場在板橋市民廣場，將由市長侯友宜率領局處首長及市民升旗、唱國歌。活動於上午7時整發送限量2021個新北意象文青帆布袋，緊接著智光商工儀隊花式操槍拉開序幕，暖場嘉賓「台灣原世紀文化藝術團」大展原民歌舞之美，南強工商也以熱舞表演炒熱氣氛。

柯慶忠說，明年全國運動會在新北，這次唱國歌也將融入運動元素，由新北2021年東京奧運選手雷千瑩、湯智鈞、林郁婷、鄭先知及鶯歌工商、江翠國中體育班學生共同領唱，升旗後由板橋高中領跳有氧舞蹈。

新北各區長也坐鎮行政區同步升旗，三芝邀請福成社區展演老中青共學傳承的太鼓技藝、霹靂布袋戲也將在汐止熱鬧登場，三峽更將由祖師廟三太子任升旗手。

此區公所也廣邀地方團體參與，舉重冠軍選手汪淩蓁在八里、青花彩藝術家陳彩雲在鶯歌，還有聲樂家許文龍在永和區，許多地方知名人士都熱情參與，為元旦增添亮點。

(中時 )