市議員張耀中等指出，北捷對川崎重工有無做保全動作，即假扣押的動作！（陳世宗攝）

台中市長盧秀燕強調，北捷代位求償金額當然進台中市政府，安全是唯一的通車日期。（陳世宗攝）

台中捷運綠線試營運6天，因列車軸心斷裂停駛。台北市捷運工程局長張澤雄今天列席市議會備詢，民進黨市議員火力全開，市議員謝明源等抨擊斷裂聯連結器軸心是新產品，軌道界質疑中捷成白老鼠？黃守達要求北捷局除代位求償外，還要求「懲罰性賠償金」先簽出來。北捷局長張澤雄表示，求償金額當然歸中市府。台中市長盧秀燕強調，北捷代位求償金額當然進中市府。

民進黨市議員謝明源質詢說，北捷局不應將台中市民當成白老鼠！中捷軸心因硬度不過造成斷裂，品質不佳直接向法國購買就可以嗎？2／9日可試營運嗎？品質沒有問題嗎？100多億元的經費中捷何時可通車？

市議員張耀中指出，北捷對川崎重工有無做保全動作，即假扣押的動作！北捷指軸心硬度不足，嚴重的差距？如何斷裂，軸心那裡做的，為何不樂觀！陳淑華說，市府要年底通車！試營運發生斷軸的重大事故，報告是真相不明的報告，新的軸心2／9日可完成所有安裝，還要測試完，未來通車還是遙遙無期，今天報告讓大家失望！

林德宇議員要求北捷代位求償部分應先賠，從12／19日開始起算！要求懲罰性賠償金先簽出來，台中市民不是被欺負假的，一定要有賠償金罰則！代位求償北捷先賠！黃守達說，北捷先墊付代位求償的金額？台北市及台中市各組捷運事故調查委員會，這兩個委員會未來安全誰說了算？台北有、台中市還要籌組不會疊床架屋嗎？

北捷局長張澤雄說，該局以嚴謹負責任態度，北捷局20幾年未曾發生過斷軸事件，廠商改善方案要求需提供相關數據，產品的設計、數據、客觀驗證等；廠商有違約金部分是台北市政府捷運局與廠商有簽約，契約關係由台北市政府來執行？求償金額歸台中市政府。

市長盧秀燕強調，台北柯市長與張局長會代位求償，當然是代表台中市政府，安全是唯一的日期，現籌組審查委員會，市府有中捷及交通局等多層把關。

(中時 )