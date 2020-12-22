美國健身器材與媒體公司派樂騰（Peloton）宣布擬以4.2億美元收購健身器材製造商Precor，以加快其飛輪與跑步機的生產，並實現其承諾的交貨期，受此激勵，這家有健身界蘋果+網飛之稱的新創公司周一盤後股價大漲逾8%，報156.31美元。
派樂騰的運動器材在疫情期間需求激增，使供應鏈相當吃緊。
作為交易的一部分，派樂騰將收購Precor位於北卡羅萊納州和華盛頓州的工廠，這兩座廠區的製造面積加起來超過62.5萬平方英尺。此外，這項收購案將為派樂騰帶來近100名研發人員，有助於促進該公司的產品開發。
該公司表示，這項交易預計於2021年初完成。完成後，Precor將成為派樂騰內部的一個事業單位。現任Precor總裁Rob Barker將成為Precor執行長兼Peloton Commercial公司總經理，並直接向Peloton總裁William Lynch負責。
派樂騰在11月發布季報時曾提出警告表示，由於對公司產品的需求增加，在「可預見的未來」營運都將受到供應吃緊的影響。隨著業務量激增，派樂騰也不免受到交貨延遲與服務不佳的批評。
截至周一收盤，今年以來派樂騰股價已飆漲逾403%，市值達到422億美元。
(時報資訊)
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