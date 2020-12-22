俄羅斯網路巨擘Yandex周一指出，俄國國會正在起草，欲限制外國人對俄羅斯公司的持股，對線上影音串流服務公司持股不得高於20%的限制，警告將傷害俄羅斯投資環境。

Yandex在俄國擁有電影院、電影公司、影音串流服務；公司新近在美國那斯達克上市，自由流通股為87%。國會的行動可能會影響公司籌資。

俄國國會於上周五新增一提案，新的修正案旨在讓俄羅斯市場免於受到外國人過渡的入侵。目前俄國對影音串流供應商的外國人持股沒有施以任何的限制。

一俄國國會議員指出，新提案不會影響外國人在俄羅斯賺錢，但是會防止錢流出海外。

Yandex發言人表示，看不出有修法的必要，提議中的法案將惡化俄羅斯投資環境。

俄國國會將很快地討論該法案，目前不清楚支持者有多少。

俄羅斯聯邦銀行為線上電影院Okko的股東，拒絕提出評論。另一俄國線上影院ivi正準備在美國申請公開上市，也拒絕對該法案提出評論。

(時報資訊)