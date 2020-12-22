國民黨團書記長林奕華說，尊重美國的立場，但開放萊豬涉及人民食安與動物福利，相對地，也請美國尊重台灣人民的立場。（趙婉淳攝）

政府宣布明年元旦開放萊豬進口持續引發爭議，美國在台協會（AIT）盼避免泛政治化討論美豬。對此，國民黨團書記長林奕華說，尊重美國的立場，但開放萊豬涉及人民食安與動物福利，相對地，也請美國尊重台灣人民的立場；國民黨立委陳玉珍說，美國不是中華民國的上國，不宜由外國使節干涉我國內政。

美國在台協會昨天公布美台農業貿易的現況事實與數據，並表示，對於美豬議題被「不必要地政治化」感到遺憾，造成台灣消費者對美豬安全產生沒有根據的疑慮。

對此，國民黨立委陳玉珍說，中華民國與美國是平等地位，各自是主權獨立的國家，美國不是中華民國的上國，而中華民國也不是美國的附屬國，她強調，國內政治人物站在捍衛國人食安健康的立場，所做出我國法治的決定，不宜由外國使節說三道四、干涉我國內政。

國民黨團書記長林奕華表示，開放萊豬進口涉及人民食安與動物福利，這不是泛政治化的問題，她尊重AIT站在美國立場的談話內容，相對地，也請美國尊重台灣人民的立場，中華民國身為主權獨立的國家，國民有其自主性，

林奕華指出，萊克多巴胺的爭議在台灣存在許久，且不只在台灣，在世界上都具爭議，要不然在國際食品法典委員會（CODEX）就不會以69票比67票，強行通過萊克多巴胺殘留容許量，以及世界各國也不會只有26國核准使用萊克多巴胺。

(中時 )