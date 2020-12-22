全球知名威士忌品牌JOHNNIE WALKER宣布贊助aMEI UTOPIA EAST台東跨年演唱會，將於歲末之際把最潮、最甜順的「雪莉炸彈」帶到aMEI最美麗的故鄉台東，跟著千萬歌迷一起high翻跨年夜。

本次演唱會除了集結aMEI過去四大巡演精華，也比照國際音樂節規模，規劃三大市集 ; JOHNNIE WALKER最吸睛的時尚潮流戶外吧台與霓虹裝置拍照打卡區，也將現身於「烏托邦市集」，免費提供粉絲們威士忌冷熱飲。 無論是3點開跑的DJ秀、後續輪番開唱的歌手、或是帶領粉絲們high唱至2021的阿妹演唱會，現場都將有馥郁香甜的「雪莉炸彈」陪伴大家。

JOHNNIE WALKER將於戶外吧台提供兩款特調 : 「甜蜜炸彈」以及「甜蜜炸彈冬季限定版」。其中「甜蜜炸彈」特調，以完美比例將冬瓜茶元素注入雪莉桶風味威士忌，經典呈現過桶後的香甜風味以及蘊含於尾韻的巧克力醇厚口感。「甜蜜炸彈冬季限定版」則是為此跨年演唱會貼心打造的限定熱飲，特將經典台灣古早味桂圓紅棗茶加入雪莉桶風味威士忌，讓粉絲們在寒風凜凜的倒數時刻，還是能感受到JOHNNIE WALKER帶來的最暖心陪伴。兩款限定版特調皆於現場開放排隊免費試飲，冷熱任選，送完為止。

今年搶先全球在台上市的JOHNNIE WALKER「SHERRY BOMB 雪莉炸彈」，選用熟成逾12年的威士忌，精心調和出更鮮明的雪莉個性；熟成於雪莉酒桶中的威士忌原酒賦予威士忌蜜餞、無花果、可可、咖啡等風味，與順、甜味覺體驗，香甜餘韻即在鼻息間瀰漫，在口中達成完美平衡，標榜使人沉溺而不膩，進化成浸透感官的全新享受。

除了台東，JOHNNIE WALKER也將在全台各角落陪民眾歡度12月，精選全台灣20家在地特色酒吧，「雪莉炸彈Run Bar」將從南到北串聯共十個城市，以「甜順FUN玩雪莉炸彈」為概念，創造20款風味迥然不同的雪莉炸彈特色調酒，讓飲君子近距離感受最甜順風味的威士忌熱潮。 跟著JOHNNIE WALKER一起Run Bar，品飲雪莉炸彈調酒即能得到雪莉炸彈刮刮卡一張，並有機會獲得aMEI UTOPIA EAST 演唱會VIP限定席入場手環!今年年末最潮、最fun的品飲活動。

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(工商 )