新型冠狀病毒在英國出現傳染力更高的變種後，歐洲各國緊急關閉與英國的航班及鐵路，貨運卡車自港口掉頭造成回堵，英國超市出現搶購潮，彷彿提前看到無貿易協議脫歐景象。

「紐約時報」報導，約40國禁止與英國間的鐵路與航班，大量貨車被擋在法國港口這端，英國形同一夕間被所有歐洲其他國家孤立，英國機場人潮湧現、超市出現恐慌性搶購，猶如提前看到10天後脫歐貿易協議談判大限時，英歐間拿不出貿易協議後生活會出現的景象。

路透社報導，英國連鎖超市業者今天警告，如果邊界交通持續中斷，未來幾天沙拉、花椰菜與綠花椰等新鮮蔬果的供應量將變少，但敦促民眾在耶誕節前不要恐慌性購物。

為了遏止傳染更快速的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新病毒株擴散，歐洲大陸多國切斷與英國的交通連結，導致法國貨物無法順利運至英國。

法國政府對英國關閉邊界48小時，造成貨車卡在通往歐洲最大門戶的英格蘭多佛港（Dover）。

英國最大零售業者特易購（Tesco）與第2大業者聖斯伯利（Sainsbury's）都表示，如果交通持續中斷，食物供應將受到衝擊。

聖斯伯利說：「如果事情沒有變化，未來幾天萵苣、一些沙拉葉、花椰菜、綠花椰與柑橘類水果將沒貨可賣，這些貨品都是在今年這個時候從歐洲大陸進口。」除了綠花椰，特易購也提到上述產品將缺貨。

由於政府為了防疫對餐飲業與旅遊業實施限制，英國超市業者在耶誕節期間面臨旺盛需求，他們擔憂交通中斷將引發恐慌性購物。

英國首相強生（Boris Johnson）敦促英國人正常購物，並說法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將在幾個小時內解決危機。

英國各地超市今天大排長龍，但食品零售業者說，尚未看到顧客購買行為出現重大變化。他們指出，12月21日通常是零售業者最忙的一天，跟他們預期一般耶誕節那週會出現的情況一樣。

特易購說：「我們店內有很多食物可供耶誕節購買。我們一直在耶誕節高峰期前囤貨，並持續與陸路貨運公司和供應商密切合作，讓商店有貨可賣。」

英國「金融時報」報導，零售業者請民眾安心，稱傳統耶誕午餐的多數貨源都在英國，包括來自約克郡與劍橋郡的馬鈴薯與歐洲防風草等根莖類蔬果，以及來自林肯郡的球芽甘藍（Brussels Sprouts）還有諾福克郡的火雞。

超市業者也說，他們正在與供應商協商，以在必要時尋找替代方案，有些貨運公司將把貨物轉送到其他港口，包括直接從西班牙運進一些產品，以及增加來自荷蘭的貨源。

(中央社)