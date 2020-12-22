【現場直播】253天本土零確診破功！陳時中親上火線說明｜2020.12.22

圖為確診紐籍機師軌跡。(指揮中心提供)

事隔253天，台灣再現本土個案！中央流行疫情指揮中心今宣布新增1名本土個案為廣達女員工，她是航空器群聚中紐西蘭籍機師的接觸者（案771），曾在12月7日到12日間與機師密切往來，今日確診新冠肺炎。

據了解，確診消息早在廣達內部傳開，曝光的內部信內容提到，因關係企業同仁接觸到新冠肺炎患者，不幸被傳染，為進一步管控風險，並提高防疫措施，廣達也列出幾點規範，例如同仁需在自己座位上用餐等，而員工餐廳也將暫停營業。

航空器群聚感染最早確診者為本國籍30多歲女機師案760，經過接觸者調查，20日再找出紐西蘭籍機師案765，以及日籍機師案766。其中，案765感染時間較久，推估為這起群聚的感染源，且在居家檢疫3日後，12月8日至11日在北部活動。

指揮中心今日表示，紐西蘭機師在疫調時表示無法回想確切活動史，且並未提及曾與案771接觸，12月21日經警政單位調查案765之活動軌跡，發現案765曾於12月7日至12日間與案771密切往來，故列為接觸者，同日由衛生單位安排採檢，於今日確診。

為釐清紐西蘭機師於12月8日至12日間之活動史與接觸者，經衛生、警政單位密切調查個案活動軌跡發現，紐西蘭機師與案771曾在12月8日前往新光三越台北天母店、12月10日前往遠東sogo台北天母店、12月11日前往好市多南崁店，提醒曾於相同時段出入相關場所的民眾自主健康管理，12月25日前如出現相關症狀，應戴上口罩前往全國指定社區採檢院所，經醫師評估是否採檢。

針對紐西蘭機師疫調時未誠實告知接觸史及活動史，恐違反傳染病防治法，依據傳染病防治法第43條規定，傳染病或疑似傳染病病人不得拒絕、規避或妨礙相關檢驗、調查及處置；如確有拒絕、規避或妨礙之情事，衛生單位可依同法第67條第1項第3款規定，處新臺幣6萬至30萬元罰鍰。

因為機組航空人員相繼出現確診者，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，機組員的管理，從自主管理沒有被落實來看將會加嚴相關，他說，以前只需要3到5天居家檢疫，這樣的規定是方便飛航人員不會一下停頓，讓飛航進行，但發生相關情形，明天早上會跟相關單位討論，方向一定是朝向嚴格的方向來走，最快明天會向外界報告新的防疫措施。

指揮中心表示，目前衛生單位已掌握案771接觸者共167人，其中13人列居家隔離，154人列自主健康管理，將全數安排採檢(21人檢驗中，146人待採檢)，衛生單位已針對案771工作單位等公共區域進行消毒；另針對航空器群聚案，已採檢87人，其中3人確診(案760、765、766)，78人檢驗陰性，6人檢驗中，10人待採檢。

(中時新聞網)