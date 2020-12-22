蘇貞昌以同婚挺萊豬 柯聽聞：差點不正常 12:552020/12/22 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲今（22日）表示，從剛才講話講到現在都很正常，只有聽到這句話，差點不正常。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央明年元旦將開放萊豬進口，行政院長蘇貞昌以去年的「同婚修法」為例，要求綠委一致投票，台北市長柯文哲今（22日）表示，從剛才講話講到現在都很正常，只有聽到這句話，差點不正常。媒體進一步追問是否認同，柯文哲僅用嘆氣聲「唉！」回應。 另外柯文哲今天上午10時許視察萬大線金城機廠工程，被媒體問到最近民調新北市長侯友宜滿意度高達7成，但台北市卻是六都中最後一名，柯文哲回應，要看數據才能檢討分析，要看原始資料才能去研判。 告發蘇偉碩卻不告丁怡銘 陳時中快閃避答 告發蘇醫師犯眾怒 豬隊友急止血 (中時 ) #柯文哲 #正常 #蘇貞昌 #同婚 #萊豬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門立院話題TOP20 罷韓排第7 第1名毫無疑問是它 08:562020/12/22 政治 食安造謠公訴罪 陳時中不能撤告 04:102020/12/22 焦點要聞 肉品進口商躺槍 民眾信心崩盤 萊豬還沒來銷量已砍半 07:542020/12/22 政治 民團叫陣談萊豬 AIT給吃閉門羹 04:102020/12/22 焦點要聞 勞動基金被操作炒股 蘇貞昌：操盤者有必要輪調納管 11:592020/12/22 政治 營養午餐可溯源比例低 蘇貞昌：將來保證百分百國產 11:042020/12/22 政治 蘇偉碩更正說法 蘇貞昌：政府不是一定要追究 09:582020/12/22 政治 綠委壓力大 萊豬由黨概括承受 04:102020/12/22 焦點要聞 藍委號召民眾向綠委施壓反萊豬 鄭運鵬：壓力沒各方評估那麼大 11:452020/12/22 政治 民進黨的萊豬價值 04:102020/12/22 論壇廣場 萊豬24日表決大戰 蘇貞昌協調綠委：團結一致讓法案順利通過 10:592020/12/22 政治 政治熱門新聞 高雄市長最新民調出爐 在地人反應曝光 - 政治 蘇醫師出這一招殺手鐧 媒體人斷言：陳時中慘了 - 政治 沈富雄曝衛福部追殺蘇醫師理由 王世堅忍不住嗆一句 - 政治 蔡政府為何強推萊豬 學者爆民進黨最大王牌 - 政治 真的欠罷免！王浩宇臉書造謠遭抓包 網怒轟：惡劣至極 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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