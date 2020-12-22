中央明年元旦將開放萊豬進口，行政院長蘇貞昌以去年的「同婚修法」為例，要求綠委一致投票，台北市長柯文哲今（22日）表示，從剛才講話講到現在都很正常，只有聽到這句話，差點不正常。媒體進一步追問是否認同，柯文哲僅用嘆氣聲「唉！」回應。

另外柯文哲今天上午10時許視察萬大線金城機廠工程，被媒體問到最近民調新北市長侯友宜滿意度高達7成，但台北市卻是六都中最後一名，柯文哲回應，要看數據才能檢討分析，要看原始資料才能去研判。

(中時 )