市長盧秀燕今天再度宣示反萊豬立場，強調自己時任立委就主張公投，不管含有萊克多巴胺或其他乙型受體素的豬牛肉或內臟，她全都反對，呼籲中央開放進口再三思。 （陳世宗攝）

中央將於明年元旦起開放萊豬進口，台中市議會22日召開臨時會，由市府針對萊豬進口及核食等食安問題進行專案報告。市長盧秀燕再度宣示反萊豬立場，強調自己時任立委就主張公投，不管含有萊克多巴胺或其他乙型受體素的豬牛肉或內臟，她全都反對，呼籲中央開放進口再三思。

台中市議會今日召開臨時會，台中市議員劉士州、施志昌、朱暖英等人皆關心萊豬進口開放議題。

盧秀燕說，不論是萊牛或萊豬，她通通反對進口，她2012年時任立委的首要主張， 就是不該由政府片面決定開放進口與否，而是應透過公投讓全民決定，不管是含有萊克多巴胺或其他乙型受體素的豬牛肉或內臟，她全都反對，當時她即使身為執政黨，對於進口美牛，她仍拒絕出席與投票，對於中央明年開放萊豬進口，她再度呼籲中央三思。

市府指出，盧市長反對牛豬含萊克多巴胺的態度始終如一。根據2012年5月報導，當時處理美牛進口議題，國民黨有14名立委缺席，其中包括時任立委的盧秀燕、張嘉郡等人，都是連續兩周未參與表決，甚至在立法院通過美牛進口後，盧市長更要求需附帶決議，包括肉品須標示原產地（原產國）、加強稽查等配套，以守護民眾健康。立法院委員動態也曾提到，時任立委的盧秀燕支持反美牛公投，是第一個簽署的立委。

中央明年開放含有萊克多巴胺豬肉進口倒數計時，盧秀燕已表達立場，宣布台中市各級學校的營養午餐及團膳，一律採用國產豬，不可採用進口豬肉，維護學童健康。台中市訂有《食品安全衛生管理自治條例》，也提高檢舉吹哨獎金，保護市民健康及台灣豬產業。

市府表示，因應明年開放萊豬後龐大的查驗量能，市府動員29個局處進行把關，透過跨局處合作，以肉品進口、產製業者及餐飲、販售業者為對象，分別從市場、超市大賣場、商圈夜市等各類場域加強稽查，宣導標示規範，讓相關業者清楚標示肉品來源，保存來源證明供查驗，讓民眾安心選購。

市府強調，年底將於台中市政府官網建置「萊豬牛宣導專區」，依照《台中市食品安全衛生管理自治條例》第八條規定，率先公布明年1月1日起的牛豬肉品抽驗與稽查結果、產地國別、檢驗值等資訊供民眾查詢，捍衛食安。

(中時 )