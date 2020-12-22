影帝級巨星周潤發，出道40多年來潔身自愛，行事相當謙卑低調，私下也沒有壞習慣，甚至很親民，因此無論在圈內、外都很受人景仰敬重，近日就有網友興奮爆料去爬山遇到「野生發哥」，但之後卻發現周潤發莫名落單，本以為是發哥有了年紀體力不如人，但網友後來曝光了真相，讓眾人直呼感動。

周潤發是圈內知名的好形象巨星，不但從來沒緋聞，私下甚至沒有任何壞習慣，還長年堅持運動，他過去來台宣傳電影，就被目擊抓到空檔就出門走走，透露一直有上山慢跑的習慣，而且發哥對粉絲非常親切，從不擺架子，根本完美男神，一度引發粉絲追蹤，希望在路上跟男神巧遇。

近日有網友po文爆料，表示前天(12/20)去爬山時，在香港的大欖湧引水道捕獲野生周潤發，而這已不是該名網友第一次遇見周潤發在晨跑，只是體態、體力至今都維持的很好的發哥，這回被網友發現竟然落單了，但不是他身體有異狀，而是周潤發察覺身旁也來晨運的老婆婆受了傷，馬上停下腳步幫忙處理傷勢，真相讓網友覺得感動，大讚周潤發：「的確值得推崇」。

而這不是周潤發暖心舉動第一次被曝光，之前就有空姐透露他搭由美國洛杉磯回香港的班機，坐頭等艙的周潤發凌晨醒來，請空姐幫他準備麵食，而頭等艙通常提供雲吞麵、燒鴨麵、煲仔飯等現做餐點，結果發哥起身去廁所，發現空姐忙亂準備，立刻制止她，讓她去經濟艙拿兩個現成的麵來就好，「不用麻煩啦，簡簡單單就可以了」，結果周潤發真的吃了空姐拿來的兩碗杯麵，還吃得很高興。

(中時新聞網)