行政院長蘇貞昌因明年元旦美國萊豬開放、《中天新聞台》不予換照等議題，飽受各界抨擊，與總統蔡英文的關係也成各界關注焦點。國民黨立委鄭正鈐21日表示，蔡一個月內瘋狂表態挺蘇12次，可見「蔡英文心裡真的很害怕」，因為若蘇下台，蔡就找不到對政務嫻熟又願當砲灰的人可以補位了，所以她比誰都怕蘇撐不下去。

鄭正鈐在臉書發表文章《蔡英文到底有多害怕？》指出從11月20日至12月21日，短短一個月內，蔡英文以臉書、總統府發言人、受訪與同台等各種不同形式表達對蘇貞昌的力挺；甚至光12月20日至12月21日，短短24小時內，蔡、蘇兩人就3度同台。10天內就有5次同台的情誼，世間交情再好的朋友也比不上，實可謂「革命情感」。

鄭正鈐表示，萊豬風暴讓蘇貞昌處於風雨飄搖之中，蔡英文近日屢屢與蘇貞昌同台，也屢屢公開讚揚蘇貞昌的政績，蘇也熱情回應，推崇蔡總統。國家權力排名最高的兩人，不斷上演互捧、互按讚戲碼，總統與閣揆的關係到這種程度，真是有史以來前所未見。鄭直言，這種互動模式，蔡想表達的是沒有換閣揆之意，但也凸顯出蔡手中根本沒有替換人選的窘困。

對於蔡英文的心境，鄭正鈐分析，蔡眼前最棘手的問題，是蘇貞昌如果為萊豬風波下台，她根本找不到對政務嫻熟，而且願意當砲灰的人可以補位。因此，她最擔心的，是蘇「撐不下去」。鄭強調，蔡如此頻繁的表態力挺蘇，若不是此地無銀三百兩，那就是她心裡真的很害怕。

(中時新聞網)