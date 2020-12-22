新冠肺炎疫苗問世，歐盟也即將開始接種。藍委吳斯懷、賴士葆今日上午於院會質詢時接連詢問「台灣何時可以拿到疫苗施打」。衛福部長陳時中回應「當初談的時候有簽保密協定。」賴士葆則直言「我們就是要打輝瑞藥廠的BNT疫苗。」並爆料「現在不公開，因為很多綠營派系等著分食利益，還沒喬好。」

賴士葆質疑，疫苗資訊不公開，是因為冷鏈運輸給誰還沒談好嗎？後面是跟裕利醫藥、雅客臣、信東生技等廠商談了嗎。陳時中說，有跟相關廠商開相關會議。

賴士葆說，衛福部找了雅客臣，等於是把前行政院長林全現在擔任董事長的東洋藥品幹掉了，林全很生氣對不對？陳時中聽罷後並無太多反應，僅表示有關疫苗相關事情，目前都在談判中。

賴士葆直言，衛福部現在找廠商來討論冷鏈技術，應該就是要買BNT疫苗，因為只有此款疫苗需要冷鏈技術，Moderna疫苗不需要，陳時中說，Moderna也需要。

賴士葆說，全世界都能公開，不知道為何陳時中堅不公開，是不是因為旁邊有些利益團體要分食當中的大餅，所以現在還沒有談攏？賴士葆質疑跟民進黨派系有關。甚至公開問「陳時中是直接跟廠商談嗎？也是透過很多中間商來談對吧。」陳時中坦承「都會有人來談這些事情，但中間商有幾家不清楚。」

(中時 )