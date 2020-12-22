國際黃豆價格創高，帶動街口S&P黃豆（00693U）ETF價格連日大漲，今（22）日價量齊揚，股價最高來到19.23元，創2018年6月來新高。

街口投信表示，黃豆期貨價格漲破1,200元大關，創2014年8月以來新高，主要在於南美洲氣象預測指出，巴西與阿根廷將再次出現持續性乾旱，不利於農產品生長，不僅如此，全球黃豆出口量第三大的阿根廷，更是因為穀物出口檢疫人員的薪資協商破裂，使得相關人員持續罷工且無進一步協商安排，導致該國黃豆出口嚴重受阻，整體黃豆供給遭逢衝擊下，黃豆價格表現相對亮眼。

街口投信指出，中國農業部資料顯示，截至今年11月底，生豬與母豬的數量已回升至常年的九成以上，展望2021年，明年上半年的產能更將全數恢復，換言之，中國對於黃豆的需求將持續擴大，除此之外，俄羅斯認為明年黃豆供不應求的狀況仍將持續，為確保國內有充足的原物料可供使用，並防止食品價格大幅攀升，正式宣布明年2月1日起直至6月30日，針對黃豆出口課徵30％的關稅，顯見黃豆的漲勢可望延續至2021年。

(工商 )