受惠於車用相關及風電客戶需求強勁，連接線、連接器廠-信邦(3023)第4季營收可望顛覆傳統，創下單季歷史新高，公司將於12月29日舉行法說會，說明2021年營運展望，信邦預估，明年第1季可望比今年第1季好，多家外資看好信邦前景，信邦今天盤中股價逆勢走高，創下掛牌新高價。

信邦以「MAGIC」為產品發展核心，推升公司近幾年業績年年高成長，原本第4季是傳統淡季，信邦因電動車及傳統汽車需求持續，且風電設備客戶上半年度因疫情遞延湧現回補需求，加上太陽能微逆變器、手機新機及其配件出貨穩定，讓信邦第4季業績打破傳統，有機會創下單季歷史新高。

信邦11月合併營收達21億元，月增4.83%，較去年同期13.73億元成長52.96%，創下單月歷史新高，累計前11月合併營收為198.83億元，較去年同期成長17.96%，由於第4季營收可望創高，法人預估，信邦今年每股盈餘可望逾9.5元。

展望明年，雖然信邦明年第1季恐無法如今年第4季，但信邦預估會比今年第1季好，明年因電動自行車、無人飛機等新產品出貨持續放量，信邦預估，明年業績會比今年好。

信邦多元化產品佈局，獲得外資肯定，近期外資亦買多賣少，推升信邦今天盤中股價創下掛牌新高。

(時報資訊)