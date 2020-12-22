聚亨(2022)第三季單季轉盈；展望本季，母公司盤元線材可望受惠鋼價上揚，子公司泰國聚亨及泰國太宇鋼鐵可望同步受惠東南亞鋼市熱絡，有利第四季營運。

聚亨第三季營收18.97億元，毛利率上升至8.68%；營業淨利6790萬元，歸屬於母公司業主淨利3243萬元，每股淨利0.07元，終結上半年連兩季的虧損。

聚亨前三季營收62.02億元，毛利率6.38%，營業淨利8707萬元，歸屬於母公司淨損1.3億元，每股虧損0.27元。

展望本季，隨著中鋼調漲棒線價格，台灣聚亨線材、螺絲、扣件等需求增溫，有利持穩獲利。

海外布局方面，聚亨集團主要生產基地在泰國，看好泰國公共基礎建設商機，持續深耕東南亞市場，以提高獲利表現。

隨著泰國政府提出未來八年投入至少3兆泰銖的公共建設計畫，預估自2020年底前將進入基建施工期，可望帶動鋼鐵需求。持股77%之泰國聚亨主要產品為盤元、線材、螺絲、鋼筋；持股40%的泰國太宇鋼鐵，位居東協鋼鐵市場重要供應鏈，建廠於2011年，主要產品為小鋼胚、鋼筋。聚亨第四季力拚持續獲利，股價連續第二天大漲，再拉一根漲停。

(時報資訊)