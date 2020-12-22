吃到飽餐廳菜色多樣化、份量十足，但怎麼吃才會回本，一直是不少人討論的話題。近日一名網友分享，吃到飽必拿的菜色為「炒飯」，但朋友都相當不解，令她不禁好奇是否也有人跟他一樣，「喜歡吃到飽的炒飯嗎？」

原PO日前於PTT女人板透露，舉凡到大飯店、自助餐吃到飽餐廳用餐，最愛的料理非「炒飯」莫屬，她表示吃到飽的炒飯粒粒分明、油香乾爽不濕黏，好吃到吃好幾輪都沒問題。看在同行的友人眼裡，直說「吃到飽幹嘛拿炒飯」，認為超浪費錢，原PO反問「有人也喜歡到吃到飽餐廳拿炒飯嗎？」

問題曝光後，網友紛紛熱烈回應「完全不會考慮，覺得很浪費錢」，吃到飽就是要吃平常不容易吃或是捨不得吃的料理，並認為只要淺嚐兩口就好，其中一名網友也分享，朋友吃到飽盡是拿一些炒飯、炒麵及Pizza，甚至是每次喝兩碗玉米濃湯；另一派網友反而認為，不少人也會狂拿可樂，有氣體的飲料喝多很容易就飽了，根本是「地雷」。

不過，也有不少人直言，學生時期都會想辦法吃到回本，現在都覺得吃到飽的真諦就是「吃自己喜歡的，不用在意價格」，吃得快樂，讓自己開心才是重點。

(中時新聞網)