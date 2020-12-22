樂善國小200師生22日到龜山警分局大埔派出所報佳音暖警心。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

樂善國小200師生22日到龜山警分局大埔派出所報佳音暖警心。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

樂善國小200師生22日到龜山警分局大埔派出所報佳音暖警心。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

樂善國小200師生22日到龜山警分局大埔派出所報佳音暖警心。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

樂善國小200師生22日到龜山警分局大埔派出所報佳音暖警心。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

樂善國小200師生22日到龜山警分局大埔派出所報佳音暖警心。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

本周日就是耶誕夜，桃園市樂善國小校長簡妙娟22日率200名師生赴龜山警分局大埔派出所報佳音、唱詩歌，感謝波麗士大人守護家園治安和交通，員警也趁機宣導婦幼安全概念，教導小朋友們如何自我保護、預防大野狼與拒絕霸凌行為，以機智問答寓教於樂，學生們樂開懷。

樂善國小校長簡妙娟表示，耶穌帶給我們愛與希望，為迎接一年一度聖誕佳節的來臨，搭配學校節慶教學，讓一二年級學生約200名舉行報佳音活動，讓師生藉由報佳音，關懷社會拉近社區與學校關係，感恩辛勞員警致贈感謝卡片、唱歌展現雙語成果，希望讓孩童在服務過程中學習，施與受，同樣有福，以愛傳愛，點燃生命希望。

大埔派出所長黃龍泰表示，讓學生多了解保護他們的警察機關，建立良性互動關係，進而培養青少年、幼童犯罪預防觀念，並藉由報佳音活動宣導婦幼安全概念，教導小朋友們如何自我保護、預防大野狼與拒絕霸凌行為。

員警也告訴小朋友們外出時要如何注意交通安全，小朋友們亦熱情回答相關問題，讚員警好親切，此起彼落的歡笑及問候聲，也讓派出所洋溢著輕鬆的耶誕氣氛，黃龍泰說，希望透過活動展現出員警親民、愛民溫暖的一面，拉進警民距離，達成社區警政共好理念。

(中時 )