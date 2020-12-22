一名紐西蘭籍機師在境外感染新冠肺炎後，上機不戴口罩，使得另兩位機師感染，後又在12月8日至12月11日，自主健康管理期間在台北趴趴走，最後這起航空群聚共匡列89位接觸者，55人採血清抗體，有1例為陽性。對此，醫療臉書專頁《MedPartner美的好朋友》推算，台灣至少要等到12月25日都沒抓到社區感染，才能解除警報。

首起航空器群聚感染。

《MedPartner美的好朋友》昨發文指出，一名紐西蘭籍機師（案765）在境外感染，上機沒戴口罩傳給另外兩位機師，且在自主健康管理期間，在台北趴趴走，也不知道有無戴口罩，像這種沒遵守防疫規定的舉措，真的很令人擔心。

《MedPartner美的好朋友》推算，該紐籍機師是在12月8日至12月11日期間出沒在台北的社區內，若有把籍病傳播出去，在傳染的4至5天左右，通常就會發病，也就是說台灣的醫療院所有可能在12月12日至12月16日期間抓到有社區感染者。但一直要到12月25日都沒抓到社區感染，這個案例才能算是解除警報。

《MedPartner美的好朋友》也譴責紐籍機師的行為，不僅沒有機師應有的謹慎自律，還濫用制度上給予的信任。根據疫調結果，該機師聲稱自己在機上毫無症狀，但旁人皆指證有看見他咳嗽，且完全沒有戴口罩。

指揮中心發言人莊人祥則在20日上的疫情記者會上指出，這起航空器群聚共有89位密切接觸者需要採檢，目前已採檢54人，其中19人陰性、2人陽性，另41名檢驗中；至於血清抗體則有55人採檢，僅一人為陽性。

(中時新聞網)