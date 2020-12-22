民進黨21日召開記者會，公布2020台灣總體表現民調，對於蔡政府這一年來表現的總體滿意度達60.9％，但遭外界質疑是大內宣民調，對此，資深媒體人，也曾做過前總統蔣經國民調的趙少康語重心長表示，民進黨要自爽可以，但請不要做爛民調，一個民調結果出來，結果沒有公布問卷設計和方法，這很難讓人信服。

趙少康今日在其主持的網路政論節目《鄉民來衝康》上表示，這個民調結果，民進黨自己爽就好，但是不要把民調做爛，不要做出來許多人都不相信，這樣搞下去只會搞爛民調的公信力。

趙少康直言，做民調有一定的抽樣方法，和問卷設計，民進黨公布這份民調，可是民調問卷的設計和問題都還尚未清楚，且以蔡英文目前的表現是下滑的，怎麼可能民調會這麼高？

趙少康強調，他是全台灣第一個成立民意調查基金會，去給蔣經國和其內閣部會做民調，那時候行政院長俞國華滿意度只有38分，蔣經國很震怒，本來要召見他，後來就不接見，因為那時他選立委拿了十幾萬票，結果他發表民調後，就沒有接見，然後俞國華的新聞局長也被換掉。趙少康接著補充，蔣經國的滿意度為78分。

(中時新聞網)