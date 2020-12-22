JONETSU KAKAKU超值掛川茶（食藥署提供）

泰姬瑪哈茶(TAJ MAHAL TEA)（食藥署提供）

食藥署今天公布上周邊境檢驗不符規定的產品清單，總計多達23件，其中以日本進口的產品多達5件被驗出最多，整體品項則以茶類的農藥殘留超標居多，包含「JONETSU KAKAKU超值掛川茶」、「JONETSU KAKAKU京都抹茶加靜岡茶」等7項農藥超標，另外還包含日本咖啡品牌KALDI自巴西進口的聖誕節綜合咖啡豆，也都被驗出農藥殘留含量超標。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，本次抽驗結果以茶類不合格居多，可能與疫情造成國內進口茶葉產品需求增加有關，本次不合格的茶葉多以農藥氟大滅、賽果培為主，而目前國內規定氟大滅為茶葉類不得檢出的殺蟲劑，至於賽果培目前則是規定不得超出0.05ppm。

本次不符規定的茶葉產品包含日本進口的「JONETSU KAKAKU超值掛川茶」、「JONETSU KAKAKU京都抹茶加靜岡茶」、「抹茶粉」越南進口的「部份發酵茶(金萱茶)」、「部分發酵茶(金萱茶)」、印度出口「紅標紅茶(RED LABEL TEA)」、「泰姬瑪哈茶(TAJ MAHAL TEA)」等7項。

至於「KALDI聖誕節綜合咖啡豆」則是被檢出農藥2-Phenylphenol 0.03ppm超標；越南也有鮮蚵肉被檢出微生物含量不符規定，初步發現是驗到諾羅病毒。

食藥署指出，上述被驗出違規的產品均依規定要求業者退運或銷毀。

(中時 )