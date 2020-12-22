世新大學副校長李功勤與多校陸生合影留念。（鄧博仁攝）

受疫情及兩岸關係不佳影響，陸生今年度返台過程困難重重，包含世新大學、輔仁大學、淡江大學、文化大學、台灣藝術大學、台北商業大學等多校陸生及其家長，贈送字帖給世新大學副校長李功勤，感謝當時給予諸多協助，協助大陸學子順利回台繼續學業。

一名世新大學陸生家長表示，上半年看著孩子無法回到台灣念書的情況，心急如焚又無助，多虧李副校長熱心協助，「他在當中起了非常關鍵的作用，穿針引線」，連帶與媒體合作，透過新聞報導的影響力，讓孩子最後能順利返台念書。

該名家長提到，贈送字帖的想法，來自於陸生家長們在微信群組發起討論，並透過人脈關係，邀請到大陸知名書法家周用金題字「心繫兩岸惠學子，德昭四方育桃李」，前後共花費3個月的時間，近日由陸生同學親手送達李副校長手中。

該名家長也在受訪時特別提到，本次陸生返台，受到許多台灣人的熱心協助，其中包含大學師生、民眾還有媒體，明顯感受到台灣社會的友善，但政治現實卻不如民間，並且在疫情的催化下，兩岸關係確實已不如過往，不過就陸生父母還有陸生本身來說，仍希望兩岸能和平相處，且不要再出現矛盾與糾紛。

李功勤則說，對於之前發生陸生返台問題，台灣不少熱心人士協助，建請我政府早日開放，讓陸生返台就學，當時陸委會與教育部官員，同樣非常了解也同情陸生求學的處境，當中雖然有些波折，但最後仍如願以償，陸生能回到台灣念書。也感謝陸生與家長贈送字帖。

由於疫情尚未止息，往返隔離時間過長，陸生大多決定今年寒假不返鄉，留在台灣，李功勤也提到，已經有相當多境外生及陸生，接受系上師長和同學邀約，一起圍爐團圓，分享台灣人民過年傳統習俗及美食文化，更能促進彼此的融合與友誼。

(旺報 )