華銀目標在2026年達到國內186家分行全面雙語化。(王莫昀)

金融監督管理委員、國家發展委員會及財政部今日赴高雄地區視察華南銀行雙語金融服務推動成果。華南銀行董事長張雲鵬表示，華銀雙語分行有三大特色，除提供櫃檯雙語服務外，更擁有全國首創的中英文雙語功能「AI智慧語音櫃檯」，讓外籍客戶可以全程用「說」的方式進行全方位業務諮詢，引領AI智慧金融邁入下一個里程碑。此外，還提供24小時「雙語真人客服」，即使是營業時間外，仍能使雙語金融服務不中斷。

為表達對推動雙語金融服務的重視，華銀董事長張雲鵬及總經理張振芳全程陪同金管會副主委許永欽、國家發展委員會副主委游建華、財政部國庫署署長蕭家旗等主管機關人員視察北高雄分行，除進行雙語推動情形簡報及導覽外，更透過行員與外籍客戶的互動，讓現場的來賓體驗華銀友善的雙語環境及便利的金融服務。

華銀表示，在雙語金融服務推展策略上，是優先於商務人士密集、國外旅客眾多及外籍人口聚集的地區設置雙語分行，而北高雄分行位於高雄市左營區人潮聚集的巨蛋商圈，鄰近文藻外語學院與瑞豐夜市，更是高雄地區企業外籍員工、大專院校的外籍師生及各國觀光客等來客數最多分行，具地利優勢，故為首選雙語分行之設置地點。

北高雄分行除有8位兼具外語專長及專業金融知識的第一線服務人員可提供外籍客戶台外幣開戶、匯款及換匯等金融服務外，更率先全國設置中英文雙語功能的「AI智慧語音櫃檯」，以提供外籍客戶全方位的業務諮詢服務；另外，分行也配置可提領美金、人民幣、日幣及港幣等4種幣別的外幣ATM，讓客戶提領外幣現鈔更加便利。

張雲鵬表示，華銀有感外籍客戶日漸攀升，海外分業務越來越好，為響應政府2030雙語國家政策發展藍圖，幾年前積極部署雙語分行，一直到今年11月底，在北、中、南已有11家雙語分行，並計畫在明、後年再布建100家，同時再擴展到其他分行，目標是要超前布建，在2026年達到國內186家分行全面雙語化，提前4年達成政府目標。

張雲鵬指出，將持續建構雙語分行軟硬體設施及提升服務，目前已備有雙語標示的常用表單、迎賓取號機、多媒體播放看板、臺外幣提款機、營業廳內各式標誌等也全面雙語化，另官網及網路銀行也建置雙語版，具體落實友善雙語金融環境設置。為持續提升行員外語能力，華銀已透過人才招募及人員培訓等方式，於各分行培育雙語服務種子講師，具體規畫包含提供英語檢定測驗補助、銀行實務英文教育訓練等，並將英語能力列入職等調升及晉升主管之重要條件，以鼓勵主管及行員提升外語能力，以利提供客戶中、英文專業諮詢服務。

(中時 )