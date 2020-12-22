陸軍六軍團一名上尉工程官私自出租軍方土地、誆稱發包小型工程，詐取上千萬元。今年初被軍方查獲記過撤職，沒想到該上尉竟執迷不悟，繼續行騙，並於3月潛逃出境。11月檢方已發布通緝，而此事波及多名軍官，分別遭申誡、記過。

據《鏡週刊》報導，陸軍六軍團前上尉李振育，自2017年下半年開始，就私自出租4塊軍方國有地，不法所得達千萬元，且多次在營區內外上網簽賭，每次動輒超過10萬元，以他5萬多元的月薪根本不堪負荷，甚至找朋友幫忙處理債務。

今年1月李振育被軍方查獲，於2月兩案共記7大過並撤職，但李仍繼續以發包小型工程為由，要求廠商繳納履約保證金，詐得3筆不法款項共10萬餘元，更利用移送空窗期，於3月潛逃出境。李涉嫌貪污、偽造文書，檢方已於11月17日發布通緝，時效為20年。

李振育一案，波及3名上校、2名中校、1名上尉、1名雇員，以及2名已退役軍、士官連帶遭懲處。其中歷任政治作戰室3位上校，以未盡督管責任為由，遭記申誡1次；李振育前任直屬長官、軍眷服務組前中校組長，則因擔任李續服志願役的保薦人，被記過2次，懲處最重。

李振育劣跡斑斑，私下交友也相當複雜，父母曾向部隊表示，李常以加班為由不回家，即使在營期間，也常凌晨4、5點才回營區。週刊報導也提到，李振育3年前曾在交友網站「愛情公寓」註冊，最後一次上線時間為3月5日下午，與他潛逃出境的時間一致。

(中時新聞網)