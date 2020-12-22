搶攻高端餐飲商機，晶華酒店所屬麗晶精品積極打造「台北高端精品美食生活聚落」，包括頂級生活廚飾品牌「COQUOLOGY料理生活」、台隆手創館打造的「璀璨耶誕市集」，以及天母網美咖啡廳 「NEIGHBORS CAFE」等，都在本月進駐麗晶精品開設全新門市，提供頂級餐飲客層獨特消費體驗。隨著餐飲名店進駐，麗晶精品館內高端餐飲品牌駐店率已占全館四分之一。

晶華酒店表示，受到疫情影響，國門不開，高端消費者在晶華酒店麗晶精品消費頻率與金額亦提升，並推升麗晶精品業績成長，今年1至11月麗晶精品業績較去年同期成長近20%，其中佔了總業績2成左右的餐飲相關品牌成長10%到15%。

全新開幕的COQUOLOGY料理生活，為餐廚料理器具及食材專門店，除了有海外精選的高級料理用具外，也設有風格獨具的咖啡廳，外牆是以柔和的綠色勾勒出大氣的落地窗，店內則是由精緻昂貴的吧台桌為中心，營造出居家式的用餐環境，木頭地板搭配大地色的石磚內牆打造出最新的網美打卡聖地，開幕之後將陸續邀請不同的星級名廚以及人氣調酒師客座快閃。

台隆手創館也首次與五星級晶華酒店合作推出台隆手創館晶華酒店快閃「璀璨耶誕市集」，不僅有為耶誕特別精選的各式日本趣味禮品、和風特色小物，另有一系列麗晶精品獨家商品供消費者們輕鬆選購耶誕交換禮物的品項。

看好晶華酒店與麗晶精品高端消費客層集客，天母知名美式網美咖啡廳「NEIGHBORS CAFE」，於12月中起在麗晶精品地下二樓快閃2個月，每日皆會提供各式經典美式甜點鹹食，包括專門為麗晶精品獨家設計的太妃糖咖啡及花生醬美式手工軟餅乾，耶誕期間也會推出獨家設計的耶誕特別禮盒和一系列與藝術家們合作的聯名手作課程，豐富消費者們的耶誕佳節。

(工商 )