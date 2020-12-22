為阻擋萊豬進口，國民黨發起23日守護食安之夜、24日繞行立法院，高市議員黃紹庭臉書聲援，呼籲民眾監督選區立委「拿出最後良心拒絕萊豬」；他說，若仍無法擋下，選民眼睛是雪亮的，明年8月將用直接公投反萊豬。

立法院即將表決開放萊豬進口，黃紹庭22日上午在臉書以「立法諸公最後的良心，台灣人民最卑微的請求」為題發文，呼籲執政黨立委拋棄黨意，以民意為依歸，投票前仔細聆聽台灣人民的請求聲音，拿出最後的良心，拒絕讓毒萊豬傷害台灣下一代。

他說，蔡英文總統8月28日以「突襲」方式閃電宣布將開放含有瘦肉精的美國豬肉進口，把台灣帶上空前恐慌，民進黨高舉「國家利益」之名，執意進口全世界160個國家「拒絕」的美國萊豬，諷刺的是，說好友善讓利的美國事後兩度派高官訪台，但其實台灣什麼「裡子」也沒得到。

「這儼然就是綠營自導自演的一場大騙局！」黃紹庭說，毒萊豬對台灣人生命及健康的影響，不像民進黨導演的台美大戲「船過水無痕」般，而是會永遠殘留在人民體內，「完全執政、完全傲慢」，將寫下台灣民主憲政史上最黑暗的一頁。

他呼籲23、24日再次站出來，監督選區立委負責任地具名投下表決票，為人民生命健康及食品安全把關，平安夜護食安若仍無法擋下進口毒豬，「立院『諸公』變立院『豬公』，明年就用直接民意公投阻止萊豬進口吧！」

(中時 )