針對行政院長蘇貞昌赴立法院備詢時，以同婚法案情境類比萊豬進口政策，國民黨中午發新聞稿痛批「荒謬」、「非常不恰當」、「意圖強壓民進黨籍立委將9項攸關萊豬進口行政命令強行通過」，開放萊豬進口就是棄守食安，更是直接損害民眾健康，與同婚法案爭取人權的精神相背離。國民黨質疑，一個是爭取權利，一個是傷害權利，根本無法相提並論。

黨務人士指出，國民黨已完成「萊豬」、「核食」的新一波民調，民調顯示逾半民眾都不認同民進黨眾多官員粉飾「萊豬」的說法，尤其「核食」的相關議題更有高逾七成民眾反對，相關數據將在立院表決萊豬的前一天(23日)公布，民進黨應尊重民意，否則將遭反撲。

國民黨指出，蔡政府不回應民意，反而透過衛福部向提出專業意見的蘇偉碩醫師提告，更是「容不下異己，聽不進異見」地打壓言論自由，擺出「反對意見就是造謠，全部告」態勢，完全是殺雞儆猴的用意。

此外，依照憲法精神，行政院應接受立法院監督，行政院長卻擴權向立委下指導棋。蘇院長的言論凸顯其傲慢濫權，直至最後一刻仍選擇藐視民意，強逼人民吞下萊豬又再以擅長的大內宣手法欲粉飾太平。

國民黨強調，萊豬問題不是政治議題，是攸關百姓健康的民生議題；全民應該透過實際行動向蔡政府宣告：「守護下一代的食安才是今日應共同捍衛的價值」。

國民黨也嚴正呼籲，民進黨籍立委應具體回應超過六成民眾反萊豬進口的心聲，不要「只有黨意，忘了民意」，執意成為萊豬立委。國民黨強調，反對萊豬進口是關乎全民健康的重要議題，呼籲民眾一起持續打電話至各民進黨籍立委辦公室，將反對萊豬的堅定立場傳達給民進黨立委，共同捍衛全民守護下一代健康的價值。

(中時 )