新冠肺炎疫情肆虐全球，北半球正值冬季感染高峰期之際，英國發現傳染性較原有新冠病毒高逾70％的變種病毒株，目前英國約有60％確診患者屬該變種病毒。事件引起歐洲多國高度戒備，多國宣布禁止英國航班入境，香港政府昨日中午亦宣布，今（22日）凌晨零時暫停英國航班入境，然而，港府的緊急措施恐已太遲，據香港衞生署統計截至前日，已有超過5,000人從英國抵港，這種傳染力驚人的變種病毒株可能登陸香港。香港專家根據初步數據，加上英國倫敦已掀起「逃亡潮」，直言香港的措施已「遲了」，有香港議員則斥港府處理海外人士入境防疫一直後知後覺，恐危機已殺入香港。

英國近日進入超快傳播期，本周日新增近3萬6千人確診，創下疫情以來單日新高，當地官員形容變種病毒的傳播已經「失控」，香港食物及衞生局局長陳肇始昨日指出，港府高度重視英國疫情發展，在本月7日至20日，香港出現的80宗輸入個案中，17宗患者來自英國，比率佔21％。在諮詢專家意見後， 香港政府推出兩項新措施，分別透過收緊《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），規定今晨為基準，所有過去14天曾停留英國超過兩小時的人士，禁止登機來港，直至另行公布。

同時，依《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，要求所有從英國抵港的人士及目前正在酒店檢疫的英國抵港人士，在酒店檢疫14天後，仍要強制再留家7天，變相坐「疫監」21天，且須於第19或20日的檢測結果出現為止，違者會被定額罰款5,000元（港幣），港府會探討相關措施下的專車安排，並研究要求相關人士佩戴檢疫手帶。陳肇始稱，若有需要，港府會修例，強制檢疫期是否將多於14天，會再公布。

(中時 )